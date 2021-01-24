有「國民初戀」的南韓26歲女星秀智(Suzy)，出道10年終於在本月23日舉行線上粉絲見面演唱會，ㄧ連演唱多首經典夯曲並換上多套造型，其中幾件黑色洋裝貼身又火辣，吸引網友熱烈討論。

秀智過去曾以miss A女團身份出道，憑著甜美臉蛋、168cm高䠷身材受到廣大粉絲的喜愛。加上清新脫俗的氣質，使秀智在2012年的電影《建築學槪論》中因飾演女主角大學時期而被封為「國民初戀」，也成功打開她的戲劇之路，陸續接下《九家之書》、《來自星星的你》、《任意依戀》、《當你沉睡時》、《VAGABOND》、《Start-Up：我的新創時代》、《白頭山：半島浩劫》等電視劇及電影，並因此拿下多項演技及人氣大賞，奠定女神地位。今年下半年她也將推出新電影《Wonderland》，與實力派演員朴寶劍、鄭有美、崔宇植及大陸女星湯唯一同飆戲，令粉絲們相當期待。

秀智自從2019年與JYP娛樂合約到期後，便與「演員專門戶」Management SOOP簽約，全心轉往戲劇圈發展，但她為了感謝粉絲長期以來的支持，還是在23日舉行出道10年的線上粉絲演唱會《Suzy：A Tempo》，ㄧ連演唱《Dear My Love》、《Dear My Love》、《SObeR》、《Holiday》等歌曲，並在其中換上多套造型。其中ㄧ套黑色深V吊帶短裙搭配同色系袖套及過膝長靴的造型最是吸睛，只見秀智隨著音樂熱舞，不時秀出火辣腿根及曼妙曲線，電得粉絲直噴鼻血。

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秀智演唱到夯曲《HUSH》時，再換上ㄧ套黑色削肩連身裙，貼身的剪裁加上大腿上的皮繩飾品點綴，使性感度提升，好身材一覽無遺，令粉絲們看了直呼「女團秀智也超美」、「我的性感女神回來了」、「這幾套造型不脫也性感」。