南韓女子天團TWICE，繼去年底發行韓文數位單曲《CRY FOR ME》後人氣再度飆升。行程滿檔的她們，日前宣布即將在3月舉行日本線上演唱會並在網路上曬出「9人合體」的宣傳照，令粉絲們開心不已。另外，日籍成員MOMO近日也在官方IG上曬出性感辣照，同樣引爆話題。

TWICE出道5年，憑著甜美清純的形象在歌壇中快速竄紅，近期一連在「首爾歌謠大賞」、「2020 MAMA」、「金唱片獎」等頒獎典禮上獲得音樂大獎，成績獲得肯定。但自從Mina及定延陸續傳出健康問題停工，加上Sana一度因疫情遭到隔離後，TWICE便一直呈現9缺1甚至缺2的情況，直到日前透過經紀公司公開她們將於今年3月舉行的日本線上演唱會「TWICE in Wonderland」宣傳照，才再次看到9人合體。

另外，一直都以超群舞技著稱的日籍成員MOMO，近日在官方IG公開的ㄧ組辣照也同樣吸睛。照片中，MOMO先是PO出一套「中空裝」造型，以平口針織背心搭配蘇格蘭百褶短裙及鹅黃色的小外套，看起來俏皮又不失性感；隨後，MOMO換上一件黑色運動內衣搭配同色系三角短褲，並以外套綁在腰間勾勒腰線，大方秀出傲人的上圍曲線及超狂腹肌，令粉絲們大噴鼻血。

原來MOMO近日受到邀請，為日本實力派新人歌手yukaDD擔任新歌《Superhero》的MV女主角，並在其中一連換上4套造型，甜美又性感的風格MOMO皆成功駕馭，曼妙的身形也讓網友們直呼「MOMO的身材太好了」、「愛死她了，又甜又性感」。