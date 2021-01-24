南韓28歲「性感小野馬」泫雅，即將於本月28日推出全新專輯《I'm Not Cool》回歸舞台。隨著日期越來越近，昨晚所屬公司「P NATION」率先公開形象照，泫雅緊接著今日(24日)於個人IG上也公開MV花絮側拍及影片，超狂的造型及火辣的舞蹈動作令粉絲們全暴動。

在P NATION公開的完整版照片中，泫雅一連換了三個造型，先是以藍色街頭風展現酷勁帥氣，接著再以白色中空上衣搭配超激短褲與馬丁靴，辣秀性感腿根，最後則是最令粉絲們噴鼻血的黑色肉胎連身衣，側面整排鏤空至腳踝的剪裁，使泫雅纖腰、翹臀全都露，加上鏡頭由上往下的拍攝角度，使好身材一覽無遺，吸引超過15.5萬人按讚。

泫雅多日前也曾在個人IG上，感性的貼出文章表示「小時候一直無法好好理解爸爸說的話，直到現在才真正理解。原來不是有我的地方才有人群，而是因為人群才有我的存在，在這張專輯準備的過程中，我感受到許多人對我的關愛與支持，真的十分感謝」，另外她還透露為了MV完美呈現，這是第一次連續48小時不間斷的拍攝，多次累到哭出來但看到成品後覺得一切都值得。

泫雅今日再度PO出黑色肉胎造型的側拍，並在最後藏了一段MV花絮短片。影片中，泫雅與舞者火辣交纏，其中幾幕甚至任舞者在她身上摸，雖都是女生但火辣尺度一樣破表，令網友看得熱血沸騰，直呼「辣爆了」成功引爆話題。