大陸女星宋茜出身自韓國女團f(x)，靠著姣好外貌及火辣身材圈粉無數，在去年年初因陸劇《下一站是幸福》受到注目，更在10月年她以新任金鷹女神之姿，登上第13屆金鷹獎開幕式晚會，因火辣的禮服穿搭掀起話題，更被譽為「史上最豐滿金鷹女神」，話題居高不下。

宋茜近日以紅唇造型現身出席抖音星動之夜，她身穿一套黑莓冰沙圓舞裙，不僅胸前以深V剪裁勾勒出白皙的鎖骨及酥胸，更在腰間驚喜挖洞透出纖細的ㄦ字水蛇腰，下半身的開衩也讓整雙美腿被看光，惹火穿搭令人看了目不轉睛，令粉絲們看了大讚「好有上世紀上海灘大明星的感覺」、「這簡直就是在逃公主本人啦」、「高貴優雅的暗夜公主」等。

宋茜選穿的這套是 Gretel Z. 2021春夏高定黑色抹胸禮服，搭配卡地亞珠寶，以平口設計凸顯優越天鵝頸和絕美一字鎖骨肩，薄紗上閃亮的點點星光設計，更增添幾分夢幻色彩，盡顯出她柔美典雅的氣質，狂噴貴氣的女人味，另粉絲看了全被電暈。

宋茜纖細的身材源自於嚴格的自我管理，身高168公分的他，體重總是維持在45公斤，她曾在節目中大方透露自己的瘦身秘訣，包含會吃番茄、奇異果、香蕉等富含纖維和維生素的食物瘦小腹，如果是有水腫問題的話，則要避免重口味食物，加上多按摩小腿來消除蘿蔔腿。