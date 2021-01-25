大陸女星關曉彤以高顏值臉蛋及9頭身姣好身材受封「國民閨女」，身高173cm的她除了氣質形象深受大票粉絲喜愛，更因與男星鹿晗傳出戀情而引發關注。關曉彤近日在微博上曝光一組風格典雅的魔咒大片，只見她換上一襲閃鑽黑裙，戴上皇冠與權杖，踏入古堡森林拍寫真。​

照片中，關曉彤置身在靜謐暗夜的場景中，她換上一套印度時裝品牌 TEX SAVERIO 黑色寶石禮服並戴上皇冠，以微微滑落的肩帶展現白皙直角肩，露肩設計又美又大氣，而為了襯托出冷艷風格，她更優雅地抱著一隻貓，宛如森林精靈般，整體畫面故事感滿滿。

原來這套服裝是關曉彤亮相抖音星動之夜的造型，一系列暗夜公主風寫真讓人眼前一亮，粉絲們則紛紛回應：「2021年的第一次紅毯營業太好看」、「關曉彤終於找對風格」、「9頭身女神超級美的」、「黑化了」、「妹妹好適合這種造型」等。

大陸女星關曉彤換上一襲閃鑽黑裙，戴上皇冠與權杖，踏入古堡森林拍寫真。（圖／摘自微博@关晓彤工作室 ）

關曉彤在這次的活動中奪下「年度矚目演員獎」，演技備受肯定，她早在4歲就以電視劇《煙海沉浮》出道，爸爸則是演員關少曾，憑藉滿族人瓜爾佳氏後代光環，家庭十分顯赫，是事業運超旺的新生代女星，去年年底曾與男星黃景瑜合作主演愛情電影《月半愛麗絲》，人氣居高不下。