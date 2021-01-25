為了今年在農曆年間難以出國的消費者，Global Mall今年特別打造了一系列豐富的活動及優惠，讓消費者在過年期間仍能吃足喝飽、買好買滿不無聊，不僅提早將「金牛迎春」活動提早即日開跑，更首度推出百元購物金率先發送、逾20款獨家限定「豪華福氣便當」、限量2000個福袋線上下開賣，更獨家與「忠犬麻糬柴犬」合作推出首在台灣曝光的限定商品，以及「雙星仙子與美樂蒂生日派對巡迴」的燈籠牆，加上全台7店、共200場的應景年節活動，預計年節檔期整體業績將成長10%。

Global Mall的資生堂怡麗絲爾鴻運當頭金牛瓶、怡麗絲爾彈潤水乳加大版，原價3800元，優惠價3420元。（Global Mall提供）

Global Mall桃園A8店推薦培芝家電推LG電子衣櫥，原價5萬9900元，優惠價4萬6900元。（Global Mall提供）

今年Global Mall在優惠方面率先於今（25日）祭出總計上百萬元的百元折扣碼，會員只要在APP中即可領到百元購物金，28日至2月26日於全台7店指定專門店，當日單筆消費滿千，出示APP折扣券即可現折百元，而28日至31日限定4天，APP會員持iMall點數88點，即可於天天兌換88元電子商品禮券，另推出聯名卡回饋，2月16日前持GMpay刷Global Mall聯名卡當日單卡累計滿2000元，即可獲限量200元電子商品禮券，享最高10%回饋。

Global Mall的蘇杭餐廳推出「人氣海陸雙拼便當」，乾燒小龍蝦與奶香牛小排雙主菜，原價699元，優惠價599元。（Global Mall提供）

Global Mall南港車站店的班味廚房「雙人福氣便當」，和牛、鵝肝、避風塘鮑魚，撒上金箔，原價1080元，優惠價888元。（Global Mall提供）

Global Mall今年也為了強化美食、娛樂的體驗，再次在首季就改裝了逾20個櫃位，不僅預告預計4月威秀影城將進駐新北中和店以外，更將有饗賓集團全台首家「小福利」吃到飽火鍋品牌將於3或4月登場，而在過年期間就率先推出獨家限定「豪華福氣便當」讓消費者先嚐鮮美食，從法式鵝肝、避風塘鮑魚、小龍蝦、乾煎和牛、厚牛舌等入饌便當之中，定價從400至888元，挑戰便當的奢華程度之餘，也讓過年期間要上班的民眾，能夠好好吃上一頓再工作，預購福氣便當單筆滿千再送限量福氣保溫袋。

Global Mall新北中和店將於2月5日帶來「雙星仙子與美樂蒂生日派對」巡迴最終場，打造全台唯一兩米高賀歲燈籠牆。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推出500元買金牛迎春福袋，即可抽最大獎為價值18萬8800元等OSIM 4手天王按摩椅。（Global Mall提供）

而過年不能少的福袋，Global Mall也精心準備共2000個福袋、總價值超過200萬元，獎項數量及總價值比去年皆增加10%以上，更首度增加線上預購方式，約200個將於線上限量預購之餘，即日起更有限量30個超值福袋限量開放線上預訂，而在新北中和、南港車站、板橋車站及屏東市 4店也將陸續從2月4日至過年期間推出，以智能家電、舒壓療癒為主題，最高可獲價值逾18萬元的按摩椅，還有上萬元餐飲美食「長期飯票」包吃一整年。