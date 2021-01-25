知名女星小S(徐熙娣)出道多年，以搞怪、幽默的主持風格，加上凹凸有致的好身材，讓她紅遍兩岸三地。日前受邀登上大陸時尚雜誌的她，在公開的照片中換上多套前衛又誇張的造型，並在其中大展火辣S曲線，狠贏近期頻頻登上時尚雜誌的大女兒Elly(許曦文)。

小S與丈夫許雅鈞婚後育有三名女兒，隨著女兒們逐漸長大，小S近年來頻頻帶著她們拍攝時尚雜誌，擁有一張「高級臉」的15歲大女兒Elly，在媽媽的專業指導下，甚至接下服飾品牌JORYA及保養品牌寵愛之名的亞洲區的代言，人氣逐漸攀升，令小S感到十分驕傲。

即使如此，小S也不讓女兒們專美於前，日前再度接下大陸時尚雜誌《K!ND Magazine》拍攝的她，在照片中以浮誇的黑魔女以及大蓬頭髮型搭配細緻的妝容展現霸氣，其中一張臉塗白再以黑色眼影及大紅色口紅勾勒五官的的近拍照，更是視覺感強烈。服裝的部份，則是無論V到肚臍的俐落褲裝，還是貼身洋裝，小S皆能輕鬆駕馭還不忘展露性感，在V領皮質大衣內僅穿一件三角小褲，對著鏡頭雙腳大開大膽秀出下半身火辣曲線，令網友看得直噴鼻血，紛紛留言「這就是國際巨星的戲劇張力」、「有種童話反派的感覺」、「太美了，林志玲看了會在家裡哭三天」、「S姊就是絕」成功引爆話題。

小S在專訪中，也為流傳許久的「家暴案」澄清，她表示「我真的沒被我老公打，我們倆非常相愛，別再說我老公怎樣，他就是個大好人，我們彼此都很尊重對方，他只是喜歡跟兄弟在一起，但我也會跟姊妹在一起啊！別再造謠我老公的事」，並透露她跟林志玲的好交情，還直接點名因「陰陽合約」遭到冷凍的范冰冰一起挑戰誇張的雜誌封面造型。最後，小S也預告2021年將推出新專輯及新節目，都讓粉絲們相當期待。