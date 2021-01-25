美國51歲拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），擁有精緻五官與超狂葫蘆身型，出道多年始終以凍齡臉蛋與火辣身材而聞名。近日為慶祝第二張暢銷專輯《J. Lo》發行20周年，珍妮佛羅培茲特別在個人社群平台上cosplay當年造型，並曬出邊走邊脫衣的火辣短片，吸引超過886.9萬人按讚。

珍妮佛羅培茲近期可說是愛情、事業兩得意，除了與美國大聯盟職棒選手艾力士羅德里奎茲(A-Rod)感情穩定並在去年底發行單曲《InTheMorning》外，新年一開始便推出個人彩妝品牌「JLO BEAUTY」成為一名女企業家，還登上美國總統拜登的就職典禮舞台，一連演唱多首象徵和平的歌曲，令台下觀眾熱血沸騰。

珍妮佛羅培茲出道多年，過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，而讓她登上暢銷女王寶座的第二張經典專輯《J. Lo》，截至目前已發行20年，珍妮佛羅培茲為了紀念這張專輯，特別在個人IG上曬出當年的造型與粉絲們一同回味。

珍妮佛羅培還在公開的短片中大方脫掉上衣，露出結實又火辣的美背線條，讓粉絲們看得直噴鼻血，紛紛留言「J.LO果然是性感女王」、「愛慘這個短片了」、「天哪！我的青春回憶」引爆話題。