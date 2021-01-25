南韓超人氣女團MAMAMOO，出道多年憑著渾厚又獨特的嗓音受到海內外粉絲的喜愛，還在近期所舉辦的頒獎典禮上一連拿下多項音樂大獎，成績備受肯定。團隊中擔任隊長的頌樂(Solar)，近日積極更新IG近況，並曬出一組身穿深V小洋裝的穿搭照，大秀性感長腿，吸引網友熱烈討論。

頌樂自2014年出道以來造型百變、性感，無論是舞台造型還是私下穿搭總能掀起話題。近日頌樂在個人IG上曬出一組穿搭，只見她穿著一件針織吊帶連身裙，深V又低胸的領口設計，加上裙襬超短的剪裁，使頌樂坐在床上及蹲在地上時火辣深溝與白皙美腿一覽無遺。

隨後頌樂又曬出一組全身照及自拍照，同樣洩出腿根黑影，加上她俏皮的表情，電暈一票粉絲，吸引超過39.5萬人按讚，還有不少「媽媽粉」跳出來留言叮囑「金容仙你的衣服能不能往上拉一點點」、「去穿外套啦！寶貝」、「姊姊太可愛了啦」再次引爆話題。

另外，MAMAMOO出道即將滿7年，與公司的合約也即將到期，不少粉絲相當擔心她們是否能夠躲過「7年魔咒」。稍早MAMAMOO所屬經紀公司RBW發布官方立場證實「在長期合作的信賴基礎下，頌樂與玟星已經完成了續約，輝人及華莎也以正面的態度積極討論中，期待會有正面的結果」，而消息一出也立即登上南韓最大搜尋引擎Naver的熱搜榜第一名，可見4人的超強魅力。