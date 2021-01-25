大陸知名女星楊冪，以甜美臉蛋與凹凸有致的身材而聞名，加上自然又細膩的演技讓她出道多年工作邀約不間斷。日前楊冪登上大陸手遊《王者榮耀》所舉行的年度頒獎典禮並以一身勁裝出席，吸引網友們熱烈討論。

由大陸知名手遊公司所舉辦的冠軍線上直播活動「2020王者榮耀冬冠」，於昨日(24日)晚間盛大舉行，現場除了邀請知名女星金晨、喻可唯、孟佳等女星外，身為品牌代言人的楊冪也登上遊戲舞台一同共襄盛舉。

活動開始前，楊冪工作室已先行在網路上公開她當日的穿搭。為呈現酷甜女孩味，楊冪特別將頭髮染成漸層紫桃色，頭戴著皮帽並穿上黑色貼身短裙及馬丁靴大方秀出白皙美腿，再以小香風外套均衡掉銳利感，整體造型看起來又酷又殺，與過去仙女形象大相逕庭。

活動開始後，楊冪直接陷入遊戲的世界，認真當個低頭族，但專注的眼神依然電暈一票粉絲，紛紛留言「冪姐原来這麼厲害」、「大冪冪簡直太可愛了」、「果然顏值在線低頭也好看」。楊冪事後也貼文表示「首秀就打自閉了，我去接著練習了，職業選手們都好厲害~現在還有點懵」，再次吸引大批網友留言登上微博熱搜榜單中，可見她的高人氣。

不過，楊冪也因為人紅是非多，自從與劉愷威結束5年婚姻後便不時傳出她與小3歲的魏大勛正大談姊弟戀，甚至被拍到一棟樓裡同進同出，但楊冪始終不願多做回應，直到近日再傳出她已結婚領證，才使她透過工作室駁斥傳聞並揚言提告，引起網友高度關注。