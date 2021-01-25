南韓知名女星IU(李知恩)，近日人氣大爆發，一連在各大頒獎典禮上獲得多項音樂大獎，成績備受肯定。即將在本月27號推出新單曲《Celebrity》的她，在昨日(24日)晚間率先在官方YouTube頻道公開22秒的MV預告短片，並在其中一連換上6套華服，吸引網友熱烈討論。

IU出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下獲獎無數。IU在本月9日所舉辦的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上，先是拿下《金唱片音源大賞》及《金唱片 Best Digital Song 本賞》2大獎項，緊接著於13日的《Gaon Chart》頒獎典禮上，再拿下《年度作詞家獎》、《年度長存音源獎》及《數位年度歌手獎》等3大獎項，成為人氣三冠王。

IU自2017年發行正規專輯《Palette》後便只發行單曲，睽違4年也終於即將在27日發行第5張正規專輯，在昨日公開的首播單曲《Celebrity 》MV預告中，雖只有短短22秒，IU卻在其中一連換上6套造型，除了港風連身裙搭配oversize西裝外套造型、宮廷風蕾絲長洋裝、流蘇亮片洋裝外，還出現皮革大衣搭配海軍帽、絲質襯衫、亮片洋裝搭配復古公主頭等，最後還有受到粉絲們喜愛的粉色深V禮服造型，皆讓網友看了忍不住暴動，紛紛留言「我們知恩太美了」、「根本就是滿月社長」、「什麼造型都難不倒IU小公主」掀起話題。

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還有網友甚至將IU過去在韓劇《德魯納酒店》中「滿月社長」所穿的77套造型剪成影片，並將這次的專輯形象照變成各種迪士尼公主造型，毫無違和的打扮也吸引不少網友瘋狂轉發。