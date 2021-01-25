20年前因為嫁給木村拓哉而被全日本女人討厭的工藤靜香，最近因為兩個女兒光希和心美先後出道，改以好媽媽的形象現身，成功扭轉世人對她的評價，近日工藤靜香也在IG貼出她拎寶格麗（BVLGARI）經典Serpenti包美照，不讓兩個女兒專美於前。

不讓女兒光希、心美專美，工藤靜香也PO美照詮釋BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包。 (圖片擷自kudo_shizuka IG)

工藤靜香的IG自拍照十分寫實，完全未經P圖處理，臉上的細紋和淡斑清晰可見，外貌雖與兩個青春無敵的女兒不能相比，但真情自然流露，予人溫暖、親切的感覺，她說在天冷的時刻，眼光立刻就被這只粉紅色的Serpenti Maxi Chain包吸引。

韓國歌手金泫雅配戴BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包。 (圖擷自hyunah_aa IG)

除了工藤靜香，韓國女歌手金泫雅也拎了一只大紅色的Serpenti

寶格麗Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮肩背包，10萬8800元。（BVLGARI提供）

Maxi Chain包在IG大秀性感美照，炫燿新年新希望，許下的心願終於如願已償，新款Serpenti Maxi Chain包款有多種潮流背法，可手提、肩背也可斜背。年節紅色配件還有Serpenti Forever包，本季特別主打紅石榴石色與洋紅尖晶石色等色彩，十分喜氣，並有亮光與珍珠光小牛皮兩種材質，展現熠熠光澤。

寶格麗Serpenti Forever紅石榴石色小牛皮肩背包，8萬8800元。（BVLGARI提供）

寶格麗B.zero1 Rock系列紅寶石項鍊新年限量款，13萬2000元。（BVLGARI提供）

寶格麗LVCEA SKELETON 鑽表，100萬3000元。（BVLGARI提供）

寶格麗在中國農曆年節前夕主打紅色珠寶，洋溢喜氣，經典B.zero1 Rock紅寶石項鍊限量款風格大膽叛逆、個人風格強烈，再以喜氣玫瑰金鑲嵌紅寶石，其中奢華版的四環戒指有黃K金四環鑲鑽戒指、玫瑰金黑陶瓷四環戒指等多種選擇，深受名媛貴婦喜愛的Serpenti系列珠寶則主打紅碧璽與鑽石手鐲，紅碧璽蛇眼和密鑲鑽石的蛇頭，十分應景。

寶格麗LVCEA珍珠母貝面盤紅色鱷魚皮腕表，28萬8800元。（BVLGARI提供）

應景的還有紅色LVCEA腕表，珍珠母貝表盤搭配酒紅色鱷魚皮表帶，LVCEA Skeleotn鑲空玫瑰金鑲鑽腕表同樣搭配紅色鱷魚皮表帶。