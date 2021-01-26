26歲大陸女星梁潔以青春校園勵志劇《旋風十一人》出道，隨後靠古裝劇《雙世寵妃》中「曲檀兒」一角走紅，清新可愛的臉孔加上166cm修長身材，晉升大批男性粉絲心中的氣質女神。梁潔近日換上一襲性感拖尾裙登上金骨朵網絡影視盛典，造型宛如高貴俏皮的黑天鵝，讓粉絲看了相當驚艷。

梁潔在活動中，穿上一套黑色超長拖尾禮服，以平口露肩設計秀出白皙鎖骨，腰間的束腰設計完全藏不住纖細水蛇腰，前短後長的拖尾大裙擺更讓修長細白的美腿一覽無遺，最後搭配細帶高跟鞋，舉手投足都散發靈動優雅氣勢，讓她光是一出場就成為紅毯上的靚麗焦點。

梁潔一系列仙氣寫真讓粉絲們看了紛紛大讚： 「被今天的潔潔子被美到」、「會被梁潔的笑容感染」、「性感可愛真迷人」、「優雅端莊好好看」、「是高貴氣質的黑天鵝本人了吧」等。

在另一套日常的寫真中，梁潔則換上深藍及紫色的雙色撞色套裝，以短版的夾克搭配膝上迷你裙大秀長腿，最後更少不了今年秋冬最夯的膝下黑長靴，一秒化身長腿姐姐，來大展她絕佳的穿衣品味，又美又會搭，是不少年輕少女們的穿搭指標。