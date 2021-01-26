大陸女星童瑤剛出道就以高顏值被封為「小章子怡」，先前以女性都會劇《三十而已》中「顧佳」一角再度引發關注，靠著精湛演技圈粉無數。童瑤近日一改幹練高冷的氣場，以一套精緻浪漫禮服出席公開活動，襯托出她獨特的優雅魅力。

在抖音星動之夜活動中，童瑤身著紫色緞面禮裙大秀香肩美背，這套洋裝採取純色設計，結合總令人聯想到浪漫、優雅的紫色，胸前以玫瑰般的平口設計，展現她白皙纖細的鎖骨線條，骨感體態好到令人稱羨。

童瑤大方展現白皙纖細的鎖骨線條，骨感體態好到令人稱羨。（圖／摘自微博@童瑤工作室）

童瑤身上這套 AZZI & OSTA 玫瑰紫花朵抹胸裙點綴簡約的線條，搭配上 Boucheron 珠寶耳環及戒指襯托出高貴優雅感，最後腳踩 JIMMY CHOO 跟鞋，以瀟灑的女王氣勢驚艷眾人。

童瑤以瀟灑的女王氣勢驚艷眾人。（圖／摘自微博@童瑤工作室）

童瑤在典禮現場榮獲「年度卓越演員」獎，她高超的穿衣品味更讓粉絲們看了紛紛回應：「小姐姐童瑤好美」、「好喜歡紫色仙女」 、「是氣質優越的絕絕子」、「童瑤就是舞台上最野的紫玫瑰」、 「老是誘惑我了好漂亮」等。

童瑤榮獲抖音星動之夜「年度卓越演員」。（圖／摘自微博@童瑤工作室）

童瑤曾在古裝劇《如懿傳》飾演性格跋扈的「高晞月」慧貴妃，讓眾人印象深刻，而在先前的第30屆中國電視金鷹獎中，童瑤以電視劇《大江大河》擊敗趙麗穎、孫儷、蔣雯麗等人，奪下影后「最佳女演員獎」，未來發展備受矚目。