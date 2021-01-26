南韓知名女星韓藝瑟擁有精緻五官與火辣曲線，即使已39歲外貌卻絲毫看不出年紀，因此有「童顏芭比」、「芭比女神」等封號。近日她在個人社群平台上曬出一系列穿搭照，並在其中小露性感吸引粉絲的目光。

韓藝瑟受到新冠肺炎疫情影響，大部份的時間幾乎都在家中，因此格外珍惜能夠外出的時光。日前韓藝瑟便在個人IG上曬出難得與好友出門吃下午茶的穿搭照，只見她穿著一件俐落的黑色長版大衣，硬挺的材質讓比例更加修長，而花色襯衫與直筒牛仔褲則藏有小心機。花色襯衫微透的布料隱約透出內搭白BRA相當性感，高腰的直筒牛仔褲則是有拉長的視覺效果，加上尖頭跟鞋與摺疊書本手拿包做點綴，使她整體造型帥氣又不失女人味。

不久前，韓藝瑟也曾在IG上PO出工作造型側拍同樣造成話題。當天她穿著一件黑底綠色格紋的西裝造型連身裙，裡面疑似什麼都沒穿，使她一抬腳便露出白皙腿根，深V的領口剪裁也讓胸骨一覽無遺，吸引超過4.9萬人按讚，網友紛紛留言「姊姊永遠這麼美」、「女神穿什麼都好看」。

韓藝瑟出道時便憑著高䠷身材與出色外貌在選美比賽「Super Model」中脫穎而出，進入演藝圈後陸續在《九尾狐外傳》、《幻想情侶》、《美女的誕生》等劇演出，自然又精湛的演技獲得觀眾青睞，加上親切不做作的美式作派，以及「高衣Q」的穿搭風格，讓她經營IG及YouTube頻道後迅速在網路竄紅，IG吸引超過207.6萬名粉絲追蹤。