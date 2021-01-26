南韓性感女星克拉拉(Clara/李成敏)，出道多年憑著天使臉孔、魔鬼身材受到大批粉絲喜愛，也因此有了「亞洲第一美」的封號。日前她在個人社群平台上曬出一組「藏有心機」工作側拍照，引起網友們熱議。

照片中，克拉拉穿著一件黑色寬版西裝外套與白色襯衫，加上網狀頭紗做點綴，整體造型看起來俐落又神祕，但帥氣的襯衫穿搭雖看似全身包緊緊，卻在最後一張全身照中藏有心機，下半身的包臀長裙不僅開高衩，克拉拉還不忘踮起腳尖展現迷人的發光神腿，令粉絲們看到後忍不住大讚「姊姊果然不讓人失望」、「身材太絕了」、「我是女的也喜歡那雙腿」。

克拉拉於2004年自網路美女照片競賽中獲得第一名後，逐漸在網路上累積人氣，後來也進入演藝圈，陸續在《童顏美女》、《拜託了，機長》、《急診男女》、《大力女子都奉順》等電視劇中露面，2016年開始轉向大陸發展也在《情聖》、《胖子行動隊》、《沉默的證人》等電影中獲得不錯的成績，粉絲遍及大陸各地迅速打開知名度。

克拉拉新年一開始也一連推出兩部大陸電影《大紅包》與《長安扶妖》，前者一上映便創下驚人票房，讓克拉拉連續三日登上「霸屏排行榜」冠軍，她自己也感到相當意外開心得在IG上曬出貼文分享喜悅，人氣無法擋。