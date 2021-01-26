開架唯一、擁有專櫃級訂製鑽石切面的Za潮色邂逅唇彩，推出5款柔霧質感特調色，絲滑綿密如奶昔般的質地，打造出專為黃皮膚特調的全新唇色。外包裝更隨著季節變換，可愛的奶昔粉管身，搭配濃郁飽和的微霧光澤，是一支令人一用上癮的高CP值唇彩。

潮色邂逅唇彩含持色貼合因子，打造飽和濃郁色澤，不掉色、不卡紋、好塗抹，塗抹瞬間柔滑勻潤，展現絲絨般柔霧雙唇卻不乾澀，專櫃級訂製鑽石切面，完美勾勒細緻唇線，就算不使用唇線筆、唇刷，也能打造俐落唇型。

Za潮色邂逅唇彩全新包裝是可愛的奶昔粉管身。（邱映慈攝）

Za潮色邂逅唇彩擁有專櫃級訂製鑽石切面。（邱映慈攝）

本次共推出5款柔霧質感特調色，分別為主打色#RD620 肉桂濃奶昔與#ND321 烏龍濃奶昔，還有#PK320 杏桃濃奶昔、#OR520 伯爵茶濃奶昔與#BR340太妃糖濃奶昔，所有顏色皆是專為膚色偏黃的亞洲人調配，完全沒有選色問題，無論擦哪色都顯白又百搭。

Za潮色邂逅唇彩新色手部全試色。（邱映慈攝）

一般淡妝派的人推薦入手#ND321 烏龍濃奶昔、#PK320 杏桃濃奶昔，喜愛明顯妝感或氣勢妝容的人則可購入#RD620 肉桂濃奶昔、#OR520 伯爵茶濃奶昔，時髦人士則是一定要試試看#BR340太妃糖濃奶昔，一抹打造令人目不轉睛的唇妝。

MODEL示範Za潮色邂逅唇彩RD620 肉桂濃奶昔。（邱映慈攝）

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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