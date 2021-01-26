美國28歲饒舌歌手卡蒂·B(Cardi B)，憑著艷麗的外型及豪放的穿搭風格而聞名。近日她在個人社群平台上曬出一組準備外出的「上街穿搭」，大展超狂的葫蘆型火辣身材，讓網友們全看傻眼。

卡蒂·B出道前曾多次在網路上發表爆發性言論，以及公開自己曾做過脫衣舞孃的工作而打開知名度，IG狂吸8166萬人追蹤，成為IG上的網路紅人，後來甚至紅到演出真人秀「Love&Hip-Hop: New York」並趁勢推出兩張混音專輯受到聽眾喜愛，陸續推出《Bodak Yellow》、《I Like It》、《MONEY》、《Please Me》、《WAP》等多首暢銷單曲，讓她成功進去演藝圈並以饒舌創作女歌手的身份活躍歌壇。

卡蒂·B私底下作風十分大膽，也經常以前衛又誇張的穿搭造型吸引網友的注意。日前她便曬出一組與老公Offset準備外出的穿搭照，只見她遠看疑似只穿一套比基尼，近看才發現原來是印製上去的造型長裙，貼身的剪裁與火辣的比基尼身材圖案，依然引來超過328.2萬人按讚，紛紛留言「好喜歡這件」、「果然是火辣好身材」、「這樣就不用擔心吃太多」。

事實上，卡蒂·B自從2017年與同樣是饒舌歌手的Offset結婚後，雖育下1個女兒也不時在公開場合中放閃，但還是多次爆出Offset偷吃造成兩人鬧翻的醜聞，卡蒂·B甚至對外揚言「沒有和解的可能」，沒想到隨後兩人又在卡蒂·B的生日Party上忘情擁吻親熱，上演世紀大復合戲碼，讓外界看得霧裡看花。