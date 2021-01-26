南韓女子天團TWICE，日前宣布即將在3月舉行日本線上演唱會後，便登上日本知名時裝雜誌《MORE》為其宣傳，在公開的照片中除了9名成員全到齊外，子瑜甜美又性感的穿搭，又再次吸引粉絲的目光。

TWICE出道5年，憑著甜美清純的形象在歌壇中快速竄紅，近期一連在「首爾歌謠大賞」、「2020 MAMA」、「金唱片獎」等頒獎典禮上獲得音樂大獎，成績獲得肯定。但自從Mina及定延陸續傳出健康問題停工，加上Sana一度因疫情遭到隔離後，TWICE便一直呈現9缺1甚至缺2的情況，直到近日她們為了幫3月份舉行的線上演唱會做宣傳，才終於看到9人合體登上日本時裝雜誌《MORE》的封面，也順勢宣布定延回歸。

《MORE》在網路上先行公開的照片中，只有全員的半身照及娜璉、MOMO、Sana的半身美照，光是三人甜美的笑容與放電的眼神，便已掀起網友熱烈討論。

這幾日則是陸續釋出了完整版雜誌照，只見她們都換上毛衣、大衣等冬裝，而許久不見的定延及志效等人皆穿上中性褲裝，Sana、Mina則是以貼身長裙展現女人味，只剩娜璉、多賢、彩瑛與子瑜「腿部全開」，以超激短褲或短裙造型秀出一雙大長腿，令網友們看了直呼「我的寶貝們太美了」、「9人終於合體了」、「子瑜腿好長」。