大陸33歲知名女星張嘉倪，2018年憑著劇裡美艷又瘋癲的順嬪一角再度爆紅，因而擁有「最美妃子」的封號。近日她受邀登上大陸時尚雜誌《時裝LOFFICIEL》的封面，全程皆以黑色衣服入鏡的她，完美詮釋暗黑風格大片，凹凸有致的好身材也令網友大感驚艷。

張嘉倪擁有甜美外表、纖細身材，自2007年演出電視劇《又見一簾幽夢》後，楚楚可憐、溫柔婉約的形象深植人心，也讓她成功打開知名度，陸續在《微笑在我心》、《新還珠格格》、《宮鎖珠簾》、《美人如畫》、《溫暖的弦》等劇中演出，在古裝大戲《延禧攻略》中更以自然又精湛的演技擄獲觀眾的心，即使只出現幾集，依然掀起話題。

張嘉倪的高人氣也使她代言、活動不間斷，近日她除了接下國際彩妝品牌巴黎萊雅的代言，也登上大陸時尚雜誌《時裝LOFFICIEL》的2月號封面。在公開的照片中，張嘉倪青一色只穿上黑色的洋裝，僅以不同的荷葉邊衣領以及帽子、手套等配件，混搭出不同的暗黑氛圍。

張嘉倪成功演繹暗黑大片。（圖／微博@张嘉倪）

但其中一套黑色洋裝最是吸睛，領口挖空又低胸的剪裁加上超短裙襬的設計，使火辣深溝及腿根一覽無遺，加上一抹紅唇更顯神秘性感，網友看了紛紛大讚「沒有風格姊姊駕馭不了的」、「氣場好強大，有黑天鵝的感覺」、「姊姊可真是可甜可鹽，太絕了」。