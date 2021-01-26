香港知名女歌手Sammi鄭秀文，即使已48歲臉蛋及身材依舊保養得宜，近日她突然在個人社群平台上曬出去年在紅磡體育館舉辦演唱會時，從未公開的「重口味」演唱會造型，僅穿著肉胎緊身衣的她激似全裸，大膽秀出惹火好身材。

鄭秀文擁有亮麗外表、渾厚嗓音，出道以來陸續發行《眉飛色舞》、《值得》、《出界》、《背叛》、《承諾》、《癡癡為你等》、《念念不忘》、《你要我勇敢》、《很愛很愛》等多首經典夯曲，加上過去曾多次以誇張、前衛的舞台造型而被封為「百變天后」。事業版圖還跨域到戲劇圈，在《孤男寡女》、《瘦身男女》、《無間道》、《長恨歌》、《盲探》等多部票房電影中演出，是少數獲獎囊括「最佳女演員」及「女歌手金獎」等多項大獎的女藝人。

鄭秀文自1990年出道後，在香港紅磡體育館舉行超過100場個人大型售票演唱會，也是全香港第三位突破紅磡開唱100場的女歌手。昨日(25日)，她便在個人IG上曬出去年演唱會上從未公開的造型，只見她穿上透視的貼身肉胎裝，搭配反光過膝長靴與前衛鮑伯頭，胸前還以粉色布料突顯造型，盡顯火辣的身材曲線。她自己也在貼文中表示「這件Tomas chan設計的”重口味”，最終只能在此登上IG ，曇花一現。多謝Tomas chan總是絞盡腦汁為我設計」，吸引網友爭相留言「這件太好看了」、「沒想到Sammi的身材這麼好，還以為是假人」、「別浪費，下場演唱會就穿這件了」。

隨後，鄭秀文又PO出一套尚未公開的造型，全身以針織綁帶設計的流蘇鎧甲，同樣集聚戲劇張力與舞台效果，讓粉絲們紛紛敲碗並期待疫情過後的演唱會。