開運美相達人邱聖文 2021年開運tips 17:082021/01/26 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開運美相達人邱聖文。（邱聖文提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 過年吉時開運內衣秘訣，除夕、初一要穿新的內衣，除夕、初一到初五、開工都可穿紅色內衣，初一也可穿綠色，象徵一年之計在於春，內衣要有繡花，最好是牡丹，繡花要雙數，能有元寶更好。 在內衣款式上，無鋼圈表示好運沒有束縛，集中型內衣則表示財聚在一起，也可以噴上香水強化能量，木質香可以增加智慧與財運，花香可以增加人緣，牛年犯太歲生肖有牛、龍、羊、馬、狗，除了記得安太歲，也可趁過年吉時幫自己準備開運內衣，為新的一年準備。 提前卡位年節商機 速食連鎖店 跨界合作搶客 在地過年 人行啟動靈活調控 #內衣 #開運 #過年 #吉時 #開運內衣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德誼搶攻新春商機 全台限量1,500個開運福箱三重驚喜 16:202021/01/26 財經 防疫優先 宜蘭市縮小迎春規模 15:062021/01/26 寶島 韓上季GDP成長優於預期 看好2021年展現復甦 12:162021/01/26 財經 喜迎牛年 國銀端招財神器 04:102021/01/26 投資理財 官田慈聖宮連13年寒冬送暖 學校籃球隊、課輔班也受惠 14:242021/01/26 寶島 《熱門族群》搶攻偽出國及過年商機 超商雙雄佳餚上桌 09:092021/01/26 財經 迎接全原運盛典 捷絲旅宜蘭礁溪館「原來拿麼High」住房專案 13:312021/01/26 財經 「亞洲第一美」穿襯衫也性感 下半身火辣高衩神腿曲線遭看光 11:352021/01/26 名人 台灣5大樂團代表挺鐵玫瑰 04:102021/01/26 娛樂新聞 美變種新冠亂竄 巴西變種入侵 加州意外揪出全新本土病毒 11:362021/01/26 國際 警政圈裝熟哥癡纏「條通李毓芬」 約會扯斷手闖店咬斷指 08:022021/01/26 社會 時尚熱門新聞 TWICE全員到齊美照狂發 子瑜下半身腿部全開超火辣 - 名人 - 時尚 《延禧》最美妃子胸口鏤空 上下全開辣秀豐滿好身材 - 名人 - 時尚 楊冪狠甩領證結婚謠言 超激短裙腿部全開洩火辣曲線 - 名人 - 時尚 G級女星上街只穿比基尼 超狂火辣身材全現形 - 名人 - 時尚 TWICE MOMO尺度大開 只穿內衣解放傲人上圍馬甲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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