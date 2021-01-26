過年吉時開運內衣秘訣，除夕、初一要穿新的內衣，除夕、初一到初五、開工都可穿紅色內衣，初一也可穿綠色，象徵一年之計在於春，內衣要有繡花，最好是牡丹，繡花要雙數，能有元寶更好。

在內衣款式上，無鋼圈表示好運沒有束縛，集中型內衣則表示財聚在一起，也可以噴上香水強化能量，木質香可以增加智慧與財運，花香可以增加人緣，牛年犯太歲生肖有牛、龍、羊、馬、狗，除了記得安太歲，也可趁過年吉時幫自己準備開運內衣，為新的一年準備。