黛安芬蒼蘭水感動系列低V集中款(活力粉)，內衣1880元起。（黛安芬提供）

Audrey花羽小胸神器，舒芙蕾澎軟厚杯，內衣1780元起。（Audrey提供）

EASY SHOP花都璀璨，愛心魔力泡棉款內衣880元起。（EASY SHOP提供）

思薇爾璀璨系列芙絨情迷低胸檔剪接款(緋紅色) ，內衣3580元起。（思薇爾提供）

思薇爾 L’amour (35 週年紀念款)，3／4 罩剪接款(晶石黃) ，內衣1680元起。（思薇爾提供）

西蒙佩兒希望318酒紅色，內衣4980元起。（西蒙佩兒提供）

西蒙佩兒奧爾菲332花舞粉，內衣4780元起。（西蒙佩兒提供）

農曆年節將至，搭上情人節熱潮，年節業績從1月底開始湧現，2月初開始則是情人節商機跟年節商機大爆發，熱門色選仍以紅色居冠，除了正紅色，浪漫粉色，或是帶有圖騰的粉色系內衣，也備受消費者青睞。

黛安芬Triumph新春推出水感動系列新品，年節幸運色以紅色系的色調為主，即日起至2月16日，消費指定商品滿3800元，即可享7折購買指定款紅色內衣1件，即日起至2月28日，於全台黛安芬限定櫃點參加「轉出新春牛好運」活動，即有機會獲得折價券及限定款小褲等獎項。

黛安芬觀察，過年期間挑選內衣在機能部分無太大變化，舒適款內衣仍是女生在挑選內衣的首選，無鋼圈內衣仍穩坐熱銷款式寶座，軟鋼圈內衣也維持不錯的表現，紅色穩居詢問度第1，粉色也是過年很討喜的顏色。

思薇爾新春活動從28日起至2月26日，購買指定商品滿3888元抽刮刮卡，消費滿1萬元贈歌林電子爐，購買新春五行轉運內衣，包含綠、紅、黃、白、黑 色內衣加贈 300 元抵用券。

台灣國民內衣店EASY SHOP每年都推出開運內衣，訴求不同色選都有不同的幸運意義，業者觀察，業績在除夕前後1周最有買氣，今年的買氣高點會在1月30日、31日跟2月6日到10日間。 春節活動期間EASY SHOP門市全店正品消費滿3500元現省800元，滿6000元以上享75折，全店滿額再加碼送好禮，官網消費另有折扣，2月1日至26日推出開運小褲6件888元。

頂級內衣西蒙佩兒單筆正品消費滿5000元現抵800元，滿1萬元現抵1800元，新春限定款首套7折，第2套5折 。