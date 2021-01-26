東方美集團迎牛年 特賣下殺3折起 18:362021/01/26 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東方美集團特賣會原價1250元，特賣價750元。（東方美集團提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東方美集團特賣會COFFRET D'OR水漾輝映迷你口紅原價420元，特價210元。（東方美集團提供） 東方美集團特賣會LUNASOL 晶巧光燦眼盒 NT$1 800元，特賣價720元。（東方美集團提供） 東方美集團特賣會SUQQU晶采艷色脣膏。（東方美集團提供） 500元，特賣價900元。（東方美集團提供） 美妝保養代理龍頭東方美集團在台深耕日系美妝保養品牌60年，喜迎牛年進駐新板特區舉行美妝保養特賣會，即期商品3折起。 東方美集團特賣會現場有7大品牌美容師貼身服務，此次還有各品牌獨家福袋，更首次推出金牛福袋2款，金牛福袋為透明包裝，搭配滿額贈與加價購，28日起至31日在Mega City板橋大遠百B1綠洲區登場。 TWICE全員到齊美照狂發 子瑜下半身腿部全開超火辣 11檔優質落後股 法人敲 #東方美集團 #福袋 #美妝 #保養 #特賣會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美變種新冠亂竄 巴西變種入侵 加州意外揪出全新本土病毒 11:362021/01/26 國際 德誼搶攻新春商機 全台限量1,500個開運福箱三重驚喜 16:202021/01/26 財經 不滿美聲援納瓦尼 普丁仍願對話 04:102021/01/26 國際大事 竹縣不老合唱團竹友混聲 唱出客家美聲 13:182021/01/26 寶島 新年好運妝 牛年旺旺來 17:152021/01/26 消費 喜迎牛年 國銀端招財神器 04:102021/01/26 投資理財 美利達去年全年獲利估創新高 早盤股價衝到上波高點 11:352021/01/26 財經 叫外賣變貸款 美團月付惹議 04:102021/01/26 焦點新聞 樹德搬厝特拍 最後一天 04:102021/01/26 產業．科技 基本面有撐 美股票型基金 扮要角 04:102021/01/26 投資理財 拜登就任美國總統 擔憂台美關係倒退的人顯著減少 12:152021/01/26 政治 時尚熱門新聞 TWICE全員到齊美照狂發 子瑜下半身腿部全開超火辣 - 名人 - 時尚 《延禧》最美妃子胸口鏤空 上下全開辣秀豐滿好身材 - 名人 - 時尚 楊冪狠甩領證結婚謠言 超激短裙腿部全開洩火辣曲線 - 名人 - 時尚 小S再澄清家暴傳聞 下半身僅穿三角褲張腳洩超狂曲線 - 名人 - 時尚 G級女星上街只穿比基尼 超狂火辣身材全現形 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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