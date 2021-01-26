東方美集團特賣會COFFRET D'OR水漾輝映迷你口紅原價420元，特價210元。（東方美集團提供）

東方美集團特賣會LUNASOL 晶巧光燦眼盒 NT$1

800元，特賣價720元。（東方美集團提供）

東方美集團特賣會SUQQU晶采艷色脣膏。（東方美集團提供）

500元，特賣價900元。（東方美集團提供）

美妝保養代理龍頭東方美集團在台深耕日系美妝保養品牌60年，喜迎牛年進駐新板特區舉行美妝保養特賣會，即期商品3折起。

東方美集團特賣會現場有7大品牌美容師貼身服務，此次還有各品牌獨家福袋，更首次推出金牛福袋2款，金牛福袋為透明包裝，搭配滿額贈與加價購，28日起至31日在Mega City板橋大遠百B1綠洲區登場。