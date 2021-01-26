隨著新冠肺炎疫情升溫，各大實體表展逐一取消，改以線上發表會的方式進行，各個鐘表品牌除了各自表率，也以合縱連橫的方式聯合舉辦線上表展吸睛，LVMH集團旗下鐘表品牌寶格麗（BVLGARI）、宇舶（HUBLOT）和ZENITH在25日登場的「LVMH鐘表周」，即是成功的例子。

「LVMH鐘表周」由集團腕表珠寶部門執行長Stephane Bianchi 偕同ZENITH總裁Julien Tornare、寶格麗總裁Jean-Christophe Babin和HUBLOT總裁Ricardo Guadalupe聯合舉辦。

寶格麗近幾年著手研發高複雜報時腕表，繼Octo Finissimo

Minute Repeater超薄三問表和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴表之後，今年再推出Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，搭載全新的BVL428手動上鍊機芯，全球限量15只，是「LVMH鐘表周」上最昂貴且是最高複雜功能的作品。

以前衛時尚和創新材質著稱的宇舶表（HUBLOT），在「LVMH鐘表周」發布全球第一款以冰橙色藍寶石打造的陀飛輪BIG BANG冰橙藍寶石陀飛輪自動上鍊腕表。

ZENITH主打CHRONOMASTER Sport腕表，討喜的三色表盤設計辨識度很高，尤其搭載進化版El Primero 3600機芯，振頻高達5赫茲，並可顯得1/10秒的精準計時時間，內外同步升級，話題十足，為此ZENITH還特地邀請美式足球明星Aaron Rodgers代言，對這款主力腕表CHRONOMASTER Sport寄予厚望。