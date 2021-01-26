寶格麗（BVLGARI）在「LVMH鐘表周」一口氣發表數十款腕表，從高複雜功能的問表鉅作Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，到要價468萬元以孔雀羽毛和鑽石打造的DIVAS’DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE孔雀陀飛輪腕表，無所不包，陣容堅強，總裁Jean-Christophe Babin還透露未來還有更精采的作品在四月發表，展現壯志雄心。

「LVMH鐘表周」上最昂貴且是最高複雜功能的寶格麗Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，限量15只，805萬元。（BVLGARI提供）
「LVMH鐘表周」上最昂貴且是最高複雜功能的寶格麗Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪腕表，限量15只，805萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗近幾年著手研發高複雜報時腕表，繼Octo Finissimo

寶格麗Octo Finissimo Chronogrph GMT不鏽鋼計時碼表，新增防水100米功能，約52萬2000元。（BVLGARI提供）
寶格麗Octo Finissimo Chronogrph GMT不鏽鋼計時碼表，新增防水100米功能，約52萬2000元。（BVLGARI提供）

Minute Repeater超薄三問表和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴表之後，今年再推出Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，搭載全新的BVL428手動上鍊機芯，全球限量15只。

寶格麗DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI孔雀腕表，表盤以孔雀羽毛拼貼而成，199萬8000元。（BVLGARI提供）
寶格麗DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI孔雀腕表，表盤以孔雀羽毛拼貼而成，199萬8000元。（BVLGARI提供）

另一個亮點則是寶格麗引以為傲的Octo Finissimo超薄表今年再升級，增添防水100公尺的新功能，不僅可搭配正裝，也可以當運動表使用，其中藍面Octo Finissimo Chronogrph GMT不鏽鋼表是這一季的主打，發表會當天吳亦凡已搶先佩戴，另一款Octo Finissimo Chronogrph GMT Titanium則是該系列腕表首次換上鈦金屬表殼，更加輕盈耐磨。

寶格麗DIVAS’ DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE孔雀陀飛輪腕表，表盤採用內填琺瑯和孔雀羽毛拼貼而成，約468萬元。（BVLGARI提供）
寶格麗DIVAS’ DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE孔雀陀飛輪腕表，表盤採用內填琺瑯和孔雀羽毛拼貼而成，約468萬元。（BVLGARI提供）

寶格麗Serpenti Spiga玫瑰金半鑽腕表，表鍊以麥穗為設計靈感，約143萬5000元。（BVLGARI提供）
寶格麗Serpenti Spiga玫瑰金半鑽腕表，表鍊以麥穗為設計靈感，約143萬5000元。（BVLGARI提供）

寶格麗女表在精緻工藝的加持之下也有不少精采佳作，其中DIVAS’

DREAM 系列推出孔雀羽毛拼貼的DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI腕表，展現獨特的羽毛工藝，另奢華版的鑲鑽款，以及融入內填琺瑯技術的DIVAS’DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE頂級奢華款，展現不凡氣勢。

深受仕女喜愛的Serpenti腕表新推出Serpenti Spiga腕表，菱格紋飾的表鍊融入黃金麥穗的元素，顯得更加唯美精巧。LVCEA女表也融入義大利傳統彩木鑲嵌畫（Intarsia）的工藝，以珍珠母貝拼貼鑲嵌在表盤上，猶如一枚散發皎潔光芒的月亮。

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