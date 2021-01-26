寶格麗（BVLGARI）在「LVMH鐘表周」一口氣發表數十款腕表，從高複雜功能的問表鉅作Octo Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，到要價468萬元以孔雀羽毛和鑽石打造的DIVAS’DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE孔雀陀飛輪腕表，無所不包，陣容堅強，總裁Jean-Christophe Babin還透露未來還有更精采的作品在四月發表，展現壯志雄心。
寶格麗近幾年著手研發高複雜報時腕表，繼Octo Finissimo
Minute Repeater超薄三問表和Octo Roma Grande Sonnerie大自鳴表之後，今年再推出Roma Carillon Tourbillon鐘樂報時陀飛輪報時腕表，搭載全新的BVL428手動上鍊機芯，全球限量15只。
另一個亮點則是寶格麗引以為傲的Octo Finissimo超薄表今年再升級，增添防水100公尺的新功能，不僅可搭配正裝，也可以當運動表使用，其中藍面Octo Finissimo Chronogrph GMT不鏽鋼表是這一季的主打，發表會當天吳亦凡已搶先佩戴，另一款Octo Finissimo Chronogrph GMT Titanium則是該系列腕表首次換上鈦金屬表殼，更加輕盈耐磨。
寶格麗女表在精緻工藝的加持之下也有不少精采佳作，其中DIVAS’
DREAM 系列推出孔雀羽毛拼貼的DIVAS’DREAM PEACOCK DISCHI腕表，展現獨特的羽毛工藝，另奢華版的鑲鑽款，以及融入內填琺瑯技術的DIVAS’DREAM PEACOCK TOURBILLON LUMIERE頂級奢華款，展現不凡氣勢。
深受仕女喜愛的Serpenti腕表新推出Serpenti Spiga腕表，菱格紋飾的表鍊融入黃金麥穗的元素，顯得更加唯美精巧。LVCEA女表也融入義大利傳統彩木鑲嵌畫（Intarsia）的工藝，以珍珠母貝拼貼鑲嵌在表盤上，猶如一枚散發皎潔光芒的月亮。
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