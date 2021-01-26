以前衛時尚和創新材質著稱的宇舶表（HUBLOT），在「LVMH鐘表周」發布全球第一款以冰橙色藍寶石打造的陀飛輪，以及發表Big BangUnico計時碼表的三款陶瓷表帶，允諾未來耐磨耐刮的藍寶石水晶與陶瓷將大量運用在旗下腕表，展現品牌在高科技創新材質研發的領導地位。

宇舶的藍寶石水晶技術已遙遙領先各大鐘表品牌，從2016年至今短短5年，宇舶表已陸續開發7種顏色的藍寶石水晶，包括透明色、煙燻黑、黃、藍、粉紅、紅和綠色等，如今宇舶再度成功挑戰冰橙色，打造全球第一只透明橘色藍寶石腕表，搭載宇舶全新自製陀飛輪上鍊機芯HUB6035，以12點的微型自動盤與6點鐘的陀飛輪相呼應，打造和諧對應的平衡美感，全球限量50只。

HUBLOT總裁Ricardo Guadalupe指出，藍寶石水晶每一個新色的研發，至少都需要數個月到一兩年的時間，迄今品牌的研發中心仍持續研發新顏色的藍寶石水晶，預計未來還會有新色款式推出。

宇舶表BIG BANG UNICO INTEGRAL全陶瓷鍊帶計時碼表，71萬7000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG UNICO INTEGRAL全陶瓷鍊帶計時碼表，71萬7000元。（HUBLOT提供）

宇舶表BIG BANG UNICO INTEGRAL全陶瓷鍊帶計時碼表，71萬7000元。（HUBLOT提供）

陶瓷的運用從表殼延伸到表帶，也是一大亮點，宇舶表發表三款Big Bang Unico系列一體式陶瓷表殼與鍊帶的計時碼錶，且一口氣推出銀灰、深藍以及霧白的三種顏色陶瓷，採用宇舶獨家研發高科技陶瓷材質，具有高硬度抗刮特性，搭載HUB1280機芯具有四項專利創新技術，包括振盪秒針離合機制、可調校的滾珠軸承計時碼表磨擦系統、單向齒輪的棘輪固定系統以及指標裝置微調系統。