唐吉訶德開幕後悄悄喊漲，熱銷商品「熊本縣草莓」從開幕時的789元，漲價到899元，與市售價格相近，讓人大嘆消費的同時也要精打細算。

除熱銷商品喊漲外，據udnSTYLE報導指出，唐吉訶德銷售過期蛋糕，店家表示，這是個案已進行退費與賠償，品牌官方截稿為止未作表示。