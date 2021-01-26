消費者當心！唐吉訶德驚爆漲價又賣過期食品 23:352021/01/26 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 唐吉訶德登台話題不斷。（ DON DON DONKI 提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唐吉訶德開幕後悄悄喊漲，熱銷商品「熊本縣草莓」從開幕時的789元，漲價到899元，與市售價格相近，讓人大嘆消費的同時也要精打細算。 除熱銷商品喊漲外，據udnSTYLE報導指出，唐吉訶德銷售過期蛋糕，店家表示，這是個案已進行退費與賠償，品牌官方截稿為止未作表示。 股市熱詐騙跟風 創投公會籲大眾當心 唐吉訶德台灣日本價差懸殊？ 必買Top3整理給你 #唐吉訶德 #漲價 #開幕 #喊漲 #熱銷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電從325買到640 他看到這一幕嚇到20張砍光 00:032021/01/24 財經 綿羊油大王不手軟 收購「夠麻吉」半數股權原因曝光 20:402021/01/24 財經 《電子商務》PChomeSEA台灣商品熱銷 泰國業績年增15倍 11:592021/01/26 財經 金盛世爆內鬼 偷賣原紙A獎金 04:102021/01/26 社會新聞 產品漲價+外資助攻 宏捷科股價續創新高 11:532021/01/25 財經 年貨買氣熱 台灣香菇漲2成 04:102021/01/25 地方新聞 蛙蛙文創販售口罩消費糾紛 中市府協助85人達成和解 19:012021/01/25 生活 韓國瑜又被傳下一步 王淺秋爆韓真實反應：苦笑 13:412021/01/25 政治 樹德搬厝特拍 最後一天 04:102021/01/26 產業．科技 擔心無法返鄉 上班族狂囤年菜 04:102021/01/25 生活新聞 權證星光大道－國巨 供需緊繃Q2喊漲 04:102021/01/26 證券．權證 時尚熱門新聞 《延禧》最美妃子胸口鏤空 上下全開辣秀豐滿好身材 - 名人 - 時尚 TWICE全員到齊美照狂發 子瑜下半身腿部全開超火辣 - 名人 - 時尚 楊冪狠甩領證結婚謠言 超激短裙腿部全開洩火辣曲線 - 名人 - 時尚 G級女星上街只穿比基尼 超狂火辣身材全現形 - 名人 - 時尚 小S再澄清家暴傳聞 下半身僅穿三角褲張腳洩超狂曲線 - 名人 - 時尚 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。