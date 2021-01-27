Gucci罪愛女性淡香水形象圖。（Gucci提供）

Gucci罪愛女性淡香水90ml，4350元。（Gucci提供）

精品香氛Gucci創意總監Alessandro Michele再次為設計注入不同火花，以男女平等作為構思，打造罪愛新香。

女香瓶身與男香瓶身的輪廓呼應， Gucci罪愛女性淡香水展現柔美女性特質，搭配獨特玫瑰金品牌經典G字樣，以琥珀花香調香水為基調，在品牌形象廣告中，詮釋罪愛系列的主角為歌手Lana Del Rey和演員Jared Leto，他們在汽車旅館展開故事，用浪漫不羈、無拘無束的靈魂面對世界，透過影片視角進入罪愛女性淡香水和罪愛男性淡香水的精神中，愛沒有設限，男女都有自由去愛的能力。