南韓人氣女團Apink成員孫娜恩(손나은)，近日因演出時境秀節目《感性露營》而再度爆紅。日前在個人IG上為代言的品牌曬出一系列穿搭照，但網友卻把焦點集中在她的臉上，並質疑「怎麼長得不一樣」在網路上掀起熱議。

孫娜恩由Apink女團身份出道後，憑著甜美的臉蛋與清新脫俗的氣質受到大批粉絲的喜愛，加上凹凸有致的好身材及綜藝節目中親切不做作的反轉魅力，使她除了成功跨界綜藝圈與戲劇圈外，活動、代言也從不間斷。近日她在個人IG上為精品LV所推出的飾品PO出一組穿搭照意外受到熱烈討論，只見她綁著高馬尾，並穿著墨綠色羽絨大衣，內搭紅白拼接短裙與短靴，看起來休閒又失俏皮女孩味。

但網友看到第5張照片時，忍不住在論壇上發文詢問「怎麼長得跟以前不一樣？」、「變化點有大耶」、「這是我認識的孫娜恩？」，粉絲們也紛紛跳出來護航表示「絕對是角度問題」、「還是一樣美」、「姊姊還是很漂亮的好嗎？多關注作品吧！」。

事實上，孫娜恩自出道以來雖以驚人美貌獲得關注，但自從2017年擔任PSY夯曲《NEW FACE》女主角造成轟動後，便不時傳出她「進場維修」的傳聞，甚至有人覺得她整成了網紅臉失去了當年出道時的仙氣，而孫娜恩從未正面證實或否認傳言，只有在節目中表示「一直都有在做皮膚管理」引起外界諸多猜測。不過即使如此，孫娜恩還是憑著自然又精湛的演技，在2018年所推出的驚悚電影《女哭聲》中得到觀眾讚賞。