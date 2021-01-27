韓系彩妝too cool for school 推出 TAG2 LAZY RED DAWN 緋紅迷情系列，概念源自於凌晨五點鐘的色調與情調，黎明的曙光暈染了天空的顏色，呈現出紅橙色。

跳脫傳統冷 暖色系的紅色框架，採用金與粉絕佳配色技術與韓國實驗室最新研究，持久、清爽、高顯 色、零負擔，化妝不再是層層厚重的 SOP，而是隨興慵懶的時尚態度。

too cool for school TAG2 LAZY RED DAWN 緋紅迷情系列。（too cool for school提供）

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TAG 緋紅迷情六色眼影盤色彩介於紅色及粉 色間的微紅情調，完成時尚慵懶的日常眼妝。 微粉的細密粒子感，演繹出柔和而不呆版的亮 色，均勻散發隱約光彩的高彩色珠光;超貼合 的 Glow Melting 天鵝絨質地華麗亮片珠光不飛 散，可長時間表現細膩滋潤的光感。

too cool for school TAG2 LAZY RED DAWN 緋紅迷情系列。（too cool for school提供）

TAG 緋紅迷情 纖細捲翹睫毛膏細密卷翹的纖長曲線刷擁有最適合眼睛曲線的長度和彎度，從眼頭到眼尾，再 到下眼睫毛，一根根地表現细腻的卷翹感且不結塊。