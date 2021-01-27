想要不顯老，維持肌膚的緊緻、彈性是保養的重點，韓國的最新保養趨勢就是「只要一支，徹底解決」的萬用眼霜，想要維持肌膚彈力不能只是拉提眼周，要全臉一起拉提才有效！

丹楓老師推薦將眼霜直接使用於全臉，特別加強乾燥和紋路部分，撫紋效果更佳。（圖／品牌提供）

保養專家丹楓老師表示：「最近臉部保養成分趨勢以精純高效為主，高端專櫃品牌會在成分中添加黃金，强項是針對肌膚的保濕、鎖水、抗氧化作用。AHC這次更是走在醫美保養最前線，眼霜用黃金配合胜肽，可說是非常先進且革命性的撫紋緊緻抗老成分。」

「金熨斗」添加99.9%純金箔，可改善眼周容易泛紅、敏感狀況，還能淡化眼周紋路。（邱映慈攝）

其實眼周肌膚較薄、皮脂線比較少，較易乾燥，以及長期看3C產品接觸藍光造成循環不良，加上膠原蛋白流失，因此細紋更容易產生。眼周常有的痛點困擾：皺紋、黑眼圈、皮脂粒，看起來沒精神，甚至讓視覺年齡比實際大上好幾歲。丹楓老師表示：「其實臉部紋路和眼周紋路生成的機制相同，改善眼周紋路產品同理也可使用在全臉上。AHC這次最新的金熨斗眼霜，即可標靶使用全臉7大紋路，例如：抬頭紋、法令紋、淚溝 、木偶紋，加強撫紋效果、眼周保濕，讓細紋得到改善。」

洗臉後，取適量「金熨斗」以指腹輕抹於眼周及全臉乾燥部位，塗抹均勻直到吸收；頸部較為乾燥，易有細紋、皺紋生成的部位，亦可取適量塗抹。（邱映慈攝）

AHC去年以奢華又高效的「黃金逆時煥顏系列」首度進軍高端醫美抗老市場，一上市即造成爆買風潮甚至缺貨。2021年更加進化，革命性推出「超導胜肽緊緻全臉眼霜」，品牌將這款眼霜暱稱為「金熨斗」，推薦可奢侈全臉使用，有感淡化全臉7大部位細紋，一次改善法令紋、魚尾紋、抬頭紋，黑眼圈、泡泡眼等困擾。明顯提升肌膚彈力、緊緻度、保濕力、光澤度。質地細緻好吸收且不黏膩，在眼周透過黃金微分子的緊緻撫紋，淡淡花果香的舒壓放鬆感，宛如居家SPA的效果。

「金熨斗」可搭配同系列產品使用，先使用「肌活露」為肌膚打底加強保濕，後續抗老撫紋效果更好。（邱映慈攝）

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★公佈時間 ｜ 2021/2/4

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