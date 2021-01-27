34歲大陸女星辛芷蕾以《如懿傳》中心機反派角色「嘉貴妃」走紅，後續則在《慶餘年》中改邪歸正，出演個性討喜直爽的北齊聖女「海棠朵朵」，靠著全方面的自然演技圈粉，人氣再攀演藝事業高峰。她近日發出一組新年寫真，大秀姣好的身材。

辛芷蕾工作室近日露出一組最新寫真，她穿上白色短版的抹胸上衣，搭配質感長褲展現優雅女人味，更化上飽滿的氣勢大紅唇，展現知性的一面，令粉絲們看了全被美暈，紛紛大讚「女神送出的新年第一份心動」、「颯爽大氣」、「姐姐好漂亮」、「這個紅唇我來親親」、「美得不可方物」 、「皮膚太好了透著年輕的光澤」等。

辛芷蕾穿上白色短版的抹胸上衣，搭配質感長褲展現優雅女人味。（圖／摘自微博@辛芷蕾工作室 ）

辛芷蕾從不吝嗇在社交平台上分享自己的好身材，更在個人微博上創立hashtag「#今日辛穿搭」分享時尚的穿衣理念，她近日寫下：「All White的老闆和大家一起迎接週一。」只見她戴著黑口罩，換上小羔羊外套、米白色直筒褲、外披全套大衣及白靴現身，在街頭大拍寫真，以率性的街頭穿搭展現潮流感。

辛芷蕾從不吝嗇在社交平台上分享自己的好身材，更在個人微博上創立hashtag「#今日辛穿搭」分享時尚的穿衣理念。（圖／摘自微博@辛芷蕾工作室 ）

辛芷蕾原名辛蕾，在2011年參演電視劇《畫皮》後正式出道，後續靠著愛情偶像劇《偏偏愛上你》受到關注，她深邃美豔的高顏值深受大票粉絲喜愛，被封為「魅惑版宋慧喬」，人氣居高不下。