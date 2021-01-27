南韓大勢女團BLACKPINK因受到疫情影響，原定去年底舉行的線上演唱會「THE SHOW」將延後至本月31日舉行。演唱會當天也將推出首張SOLO歌曲MV的Rosé(朴彩英)，近日在個人IG上曬出一系列舞台排練時的造型側拍，引起網友熱烈討論。

在公開的照片中，Rosé穿著一件微透的針織短版毛衣與米色休閒褲，與同樣穿著黑色短版帽T、長褲的泰籍成員LISA對著鏡子合影。Rosé還不忘小露性感，將領口大開以「不穿好」的穿搭方式隱約透出內搭黑色BRA TOP及性感小蠻腰，吸引超過360萬人按讚。

Rosé自出道以來，憑著精緻的臉蛋與獨特的嗓音受到大批粉絲的支持，加上纖細的長腿與高冷又神祕的氣質，使她成為各大精品指定合作的女星之一，也因此有了「人間玫瑰」的封號。而她也是繼2018年JENNIE單飛之後，第二位推出SOLO單曲的成員，而她所屬的經紀公司YG娛樂還表示，這將是最貴的MV，成功製造話題。

本月25日率先公開的預告MV裡，Rosé以吸睛的藍色長毛大衣，搭配黑色中空小可愛與拼接針織包裙、馬丁靴，秀出纖細蠻腰與名品長腿，完美詮釋性感又帥氣的街頭風穿搭，中間穿插Rosé靈魂嗓音，再度電暈一票粉絲，紛紛留言「我的玫瑰美翻了」、「愛死了這聲音」、「快公開吧！等不及了」。

Rosé在MV中的火辣造型令粉絲們驚艷。（圖／YOUTUBE）