Netflix最新實境節目《璀璨帝國》〈Bling Empire），開播以來話題不斷，除了劇中亞裔富豪的奢華生活令人嘆為觀止外，參與演出的幾位核心人物也成為網路上熱烈討論的話題。其中，被封為「最辣千金」的KIM LEE，近日受邀登上女性雜誌《GLAMUER》的封面，火辣的好身材令網友看得臉紅心跳。

KIM LEE雖出身富貴，但她憑著自身的努力及優勢，早在幾年前便在東南亞國家中闖出名號。而KIM LEE擁有深邃的五官與性感火辣的葫蘆型身材，加上出眾的音樂才華，使她私底下不僅是名模特兒更是網路上小有名氣的DJ及鋼琴手，另外，她也經常透過IG與粉絲們互動，分享生活及工作辣照，使她IG狂吸75萬名粉絲追蹤。

隨著節目熱播，KIM LEE在世界各國的粉絲數激增，也吸引不少廠商爭相合作成為新一代的時尚寵兒，近日還受邀登上美國知名雜誌《GLAMUER》的封面。在公開的照片中，只見她穿著一件V到肚臍的亮片透視洋裝，大方秀出飽滿雙峰與極致曲線，令網友看得直噴鼻血。

不過這也不是KIM LEE第一次性感登封，不久前她便在俄羅斯時尚雜誌《Numéro》及印度時尚雜誌《L’Officiel》中秀出火辣身材，綠色的西裝大衣搭配高衩長裙，裡面疑似沒穿使東西半球及火辣長腿一覽無遺，另一套白色女神禮服也同樣性感指數破表，引起話題。