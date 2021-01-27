今年中國農曆春節期間正逢情人節，丹麥珠寶PANDORA中國農曆新年和情人節主題珠寶全新登場，新春喜慶系列將經典東方傳統文化融入設計當中，洋溢喜氣；情人節主題珠寶則以浪漫愛心為主軸，並與迪士尼合作推出Disney x Pandora情人節珠寶，以可愛米奇米妮這對佳偶勾勒愛情的樣貌，為愛情加溫。

PANDORA情人節珠寶可自行將兩人的情愛密碼串入手鍊中，更添情愛。（PANDORA提供）

PANDORA即起登場的中國年節慶珠寶，包括可愛的生肖牛串飾、寓意財源滾滾來的招財貓、麻將發、代表大吉大利的「吉」字吊飾等，並以紅、金、銀等歡樂節慶的色調來詮釋，展現濃郁的東方春節氛圍，不僅時尚美觀，且可帶來新年鴻運大發的吉利好兆頭。

全新情人節系列則以愛心為主軸，就連手鍊也以愛情鎖的方式呈現，由於「鍊」與「戀」同音，別具意義，建議可以將象徵兩人的愛情符碼串在手鍊上，將美好的記憶串起來，更添情愛。此外，PANDORA也與迪士尼合作Disney x Pandora珠寶，米奇米妮的浪漫互動超級卡哇伊，讓人忍不住嘴角上場，也是不錯的選擇。

PANDORA中國年節串飾融入喜慶氣氛。（PANDORA提供）

PANDORA Rose粉紅宣言愛心琺瑯雙圈戒指，3980元。（PANDORA提供）

PANDORA Shine大吉大利吊飾，3680元。（PANDORA提供）

PANDORA Shine 招財貓串飾，2480元。（PANDORA提供）