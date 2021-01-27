被封為「長腿姊姊」的南韓35歲氣質女星李多熙(이다희)，2019年以電視劇《請輸入檢索詞WWW》中的車賢一角而聞名。即將在2/1推出新作品《L.U.C.A.: The Beginning》的她，今日(27日)與劇中眾演員一起出席開播記者會，知性又性感的造型受到大批網友的讚賞。

今日下午舉行的《L.U.C.A.: The Beginning》開播記者會上，李多熙一出場便成為全場矚目的焦點，只見她穿著精品時裝BURBERRY所推出的格紋魚尾洋裝，貼身的剪裁不僅使李多熙好身材完美呈現，胸口及胸下鏤空的綁帶設計，更使她側身時若隱若現的秀出白皙雪肌，加上簡單又精緻的妝容與氣質低盤髮造型，更顯女神氣息。

事實上，李多熙過去曾是名專業的模特兒，以甜美臉蛋與176cm的衣架子身材在模特兒大賽中受到關注，2013年演出電視劇《千年之愛》後便轉戰戲劇圈發展，陸續於《需要浪漫》、《聽見你的聲音》、《秘密》、《推理的女王2》等戲劇中演出，但直到2018年在綜藝節目《Running Man》中展現搞笑傻萌的真實性格才真正打開知名度，2019也憑著韓劇《請輸入檢索詞WWW》中的精湛演技受到觀眾肯定。

近日，李多熙除了推出全新戲劇作品外，也將再度登上綜藝節目《我家的雄孩子》擔任特別主持人，到時又會與其他主持人擦出什麼樣的火花，讓不少粉絲相當期待。