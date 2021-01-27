台灣女星歐陽娜娜是演藝圈內人氣超高的星二代，自出道以來就以高顏值及大提琴才藝圈粉無數，目前她把事業重心放在大陸，近期因登上綜藝節目《下班啦！合夥人2》再度掀起話題。歐陽娜娜工作室近日在社群平台上曝光一組燭光大片，小露性感展現最新穿搭造型。

歐陽娜娜近日留著招牌的微捲長髮，身穿一襲 VERA WANG 奶茶色紗裙亮相抖音星動之夜，禮服採取惹火的平口抹胸設計，大秀她白皙嬌嫩的鎖骨線條，優雅不乏性感氣場，最後點綴上 Chaumet 戒指，腳踩 Roger Vivier 黑色高跟鞋，展現仙氣飄飄的少女感。

歐陽娜娜近日留著招牌的微捲長髮，身穿一襲 VERA WANG 奶茶色紗裙亮相抖音星動之夜。（圖／摘自微博@歐陽娜娜Nana工作室）

在寫真中，歐陽娜娜化身燭光搖曳中的靈動少女，一系列粉嫩寫真讓粉絲們看了紛紛大讚：「不得不說寶貝娜娜子美」、「溫柔大方太美」、「簡直不要太迷人」、「我的公主殿下，臣來晚了」、「日常表白小仙女」等，她除了以養眼穿搭掀起話題，更現場帶來吉他彈唱版《雙子》，展現多才多藝的迷人魅力。

歐陽娜娜穿上平口抹胸禮服，大秀她白皙嬌嫩的鎖骨線條。（圖／摘自微博@歐陽娜娜Nana工作室）

歐陽娜娜自從出道以來爭議不斷，近日登上大陸時尚真人秀節目《潮流合夥人2》，由5位明星、名人當班底，有資深男星陳偉霆、范冰冰親弟范丞丞、劉雨昕、周揚青和音樂才女歐陽娜娜，不料她卻在節目中叫前輩陳偉霆「爸爸」，又被爆出擅自動其他人物品等行為，無禮舉動讓網友們全傻眼，更痛批她該檢討。