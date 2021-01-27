33歲大陸女星唐藝昕，過去曾在古裝劇《甄嬛傳》中飾演「祺嬪」一角而走紅。唐藝昕近日以一套火辣露背裙出席公開品牌活動，並在個人社群平台上曬出穿搭照為其宣傳，曼妙精緻的身材曲線瞬間成為眾人目光焦點。

唐藝昕以甜美小臉加上燦爛笑容引發關注，自從《甄嬛傳》爆紅後陸續參演電視劇《勝女的代價》、《隋唐演義》、《百萬新娘之愛無悔》和《陸貞傳奇》，深受大批粉絲喜愛，目前她和大陸男演員張若昀育有一女「棉花糖」，一家人生活甜蜜溫馨。

唐藝昕和大陸男演員張若昀育有一女「棉花糖」，一家人生活甜蜜溫馨。（圖／摘自微博@唐艺昕工作室）

在後台寫真中，唐藝昕身穿一襲 J. Mendel 純白色露背連衣裙現身公開活動，搭配 BVLGARI 蛇頭珠寶展現魅惑感，把女人味詮釋的淋漓盡致，只見她置身空曠樓宇間拍攝，在專業打光下勾勒出姣好的S曲線身材，整體氛圍電影感十足，透過暮色光影之下展現優雅魅力。

唐藝昕身穿一襲 J. Mendel 純白色露背連衣裙現身公開活動。（圖／摘自微博@唐艺昕工作室）

唐藝昕自從去年5月生下女兒後火速回歸，不僅身材狀態維持的超好，當了媽媽之後更釋放出強大知性氣場，令眾人看了紛紛大讚：「肩頸線條太美了」、「這身材是真不錯，滿滿的心動」、「唐藝昕質感滿分」、「風姿綽約」引發話題。