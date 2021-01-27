香港「鐵肺歌后」鄧紫棋以甜美外表與超廣聲域走紅，她近日穿著 FENDI ROMA Holiday 系列服飾登上大陸表演節目「抖音星動之夜」，她上身選穿網狀透視連身衣若隱若現，呈現一種有個性卻帶有性感成熟的魅力，下身搭配束口褲，有別於一般棉質休閒褲，尼龍材質壓印上經典的 FF LOGO，更加凸顯鄧紫棋帥氣的一面，讓棉褲也可以登上華麗舞台。

鄧紫棋在活動中拿下年度影響力女神的榮譽，除了酷帥造型吸睛外，最讓人眼睛為之一亮的是外罩的粉色皮草圍巾，淡粉色系平衡了整體視覺，以粉黑配色混搭出率性甜酷風，襯托出女生可愛俏皮的另一面。她除了發美照，不忘抒發心情寫下：「有時候的確需要跟自己的內心對話。」展現親民的一面。

義大利品牌 FENDI 由創始人 Adele 與 Edoardo Fendi 於1925年在羅馬創立，接著開設首間皮包精品店及皮草工坊，以其優雅、工藝、創新及風格成功在國際市場上建立品牌形象。

鄧紫棋在活動中拿下年度影響力女神的榮譽。（圖／摘自微博@邓紫棋工作室 ）

1965年開始與已逝的 Karl Lagerfeld 合作，1992年時 Silvia Venturini Fendi 擔任 Karl Lagerfeld 在創意指導方面的副手。1994年對她委以重任，負責皮件配件方面的設計工作，又接手指導設計男裝系列。2000年 LVMH 集團收購FENDI，2001年 LVMH 集團成為 FENDI 最大股東。2020年9月 Kim Jones 接任 FENDI 的女裝高級訂製、成衣與皮草系列藝術總監一職。