2020年是艱辛的一年，來到2021年，除了許下新的願望，給自己全新的開始，也要給肌膚更有感的保養，容光煥發的接受各種挑戰。巴黎萊雅全新推出重磅新品，想要緊緻澎彈肌，保養步驟加入這一瓶，3步驟養出軟嫩Q彈的原生肌膚。

「積雪草修護奇蹟露」推出後造成熱銷，討論熱度不減，2021年，活力緊緻系列再添新軍「活力緊緻抗皺逆時精華」，品牌暱稱這罐新品為「逆時瓶」，濃縮了巴黎萊雅有史以來最強成分，除了擁有奇蹟露中超強修護力的積雪草成分外，更添加A醇、普拉斯鏈、玻尿酸等專櫃級成分，給予肌膚全面性的修護緊緻。

「逆時瓶」含A醇、積雪草、普拉斯鏈、玻尿酸4大成分，能迅速直達肌底、給予肌膚深層修護，有效對抗皺紋、鎖水保濕，肌膚感覺緊緻澎彈。抗皺、緊緻、修護、保濕四種功效一瓶搞定，免除繁瑣的保養步驟，讓保養變得更有感。

對消費者來說，精華液常常會有過度黏膩的問題，但「逆時瓶」不僅質地清爽也擁有卓越功效，輕輕一抹，專櫃級精華成分密集釋放，經實驗證實，使用後能有效緊緻肌膚、淡化皺紋，成功逆轉肌齡。

過年時可以放鬆身心，但是保養不能偷懶，3步驟讓拜年的肌膚更容光煥發。第一步驟使用暱稱為小紅蓋的「積雪草修護奇蹟露」，塗抹時細小分子能迅速滲入肌底，達到絕佳補水、修護效果，超高濃度92%積雪草精萃擁有強大修護力，水潤保濕的質地最適合當作保養的第一道步驟。接著使用「逆時瓶」，抗皺、緊緻、修護、保濕一瓶搞定。白天出門走春前不忘第三步驟，搭配「抗皺緊緻修護防曬日霜SPF35」，全天候對抗肌膚問題，絕佳修護功效助恢復肌膚彈性，達到撫平皺紋、緊緻的功效。保養不落人後，為肌膚注入年輕活力，還你如嬰兒般軟嫩Q彈的原生肌膚。

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2021/2/4

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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