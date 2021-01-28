南韓知名女星IU (李知恩)，終於在昨日(27日)晚間推出第5張正規專輯的首部主打歌曲《Celebrity》，歌詞不僅蘊藏她出道12年來的心路歷程，還一連換上11套華服，令粉絲們驚艷不已。IU先前接受網路平台採訪時的影片，在昨日一併公開，她所穿得鏤空洋裝也同樣吸引注意。

IU新歌《Celebrity》在昨日上線後短短6小時內便已突破百萬點閱，更一舉登上各大音源排行榜第一名，可見她的高人氣。而這首單曲除了曲風輕快受到歡迎外，還在短短3分鐘內狂換11套造型來敘述IU出道12年來的心境，在「一人分飾多角」的劇情裡，亮麗、多變的華服宛如IU受人矚目的明星光環，而安暗中獨自望下窗外的夜景，以及更衣室裡等待上台前的閃光燈的畫面，則是意謂著明星私下回家後獨自面對的寂寞，與一舉一動都被人監控的無助感，令不少粉絲看了十分心疼，也大讚造型團隊的用心。

另外，昨日晚間網路上也同步釋出了IU先前接受網路平台「1theK Originals」專訪時的側拍短片，影片中IU穿著一件黑色亮片短裙現身，不僅大片的銀色三角領與袖口造型相互呼應十分吸睛，胸口挖空至肚臍的設計與超短裙襬的剪裁，加上IU精緻又乾淨的妝髮，使IU雪肌美腿一覽無遺，整體造型看起來甜美又性感，令粉絲們看了直呼「IU美到會殺人」、「請嫁給我」、「我被她的美貌與歌聲電慘了」、「光看影片都讓我起雞皮疙瘩」引發話題。

IU近日接下網路平台的專訪秀出白皙美腿。（圖／YOUTUBE）

IU出道多年不僅會唱、會跳、還會演，全方位的發展使她人氣始終居高不下獲獎無數。IU在本月9日所舉辦的《第35屆金唱片獎》（2021 Golden Disc Awards）頒獎典禮上，先是拿下《金唱片音源大賞》及《金唱片 Best Digital Song 本賞》2大獎項，緊接著於13日的《Gaon Chart》頒獎典禮上，再拿下《年度作詞家獎》、《年度長存音源獎》及《數位年度歌手獎》等3大獎項，成為人氣三冠王。

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