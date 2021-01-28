33歲大陸女星趙麗穎與馮紹峰育有一子「想想」，產後不久就積極回歸螢幕前拍戲，近期除了以古裝劇《有翡》掀起話題，更同時拍攝《幸福到萬家》、《誰是兇手》，穩坐演藝圈辣媽女星地位。趙麗穎工作室近日發出一組最新中國風造型大片，穿上旗袍大秀性感美腿。

在廣告中，趙麗穎綁起清爽的丸子頭，襯托出精緻的五官及小臉，她身穿藍色鳳凰刺繡連衣裙登場，除了甜美天使臉孔吸睛，更大秀165cm好身材，白皙長腿超搶鏡，盡顯溫柔優雅氣質。

在廣告中，趙麗穎綁起清爽的丸子頭，襯托出精緻的五官及小臉。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

在這組花絮圖中，趙麗穎撐著油紙傘，輕鬆地在古風場景中跳舞，女人韻味十足，國風造型成功吸引許多網友留言大讚：「國風造型的趙麗穎太美了」、「這幾張圖我也就看了幾十遍吧」、「小腰好性感」、「姐姐絕美，可以多考慮不同風格」、「姐姐國風美女」、「哇哇哇好美下一部戲一定要好好選啊」等。

趙麗穎撐著油紙傘，輕鬆地在古風場景中跳舞，女人韻味十足。（圖／摘自微博@赵丽颖工作室）

趙麗穎過去在古裝劇《新還珠格格》中飾演「晴兒」後引發關注，後續則靠《花千骨》、《杉杉來了》、《陸貞傳奇》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等劇晉升「收視女王」，先前更在騰訊視頻星光大賞中獲得「2020年度影響力藝人」榮譽，演技實力備受各界肯定。