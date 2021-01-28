大陸女星江疏影憑《飛花如蝶》出道，先後出演《致我們終將逝去的青春》、《一僕二主》、《好先生》、《最佳前男友》等劇，2020年則以《清平樂》中「曹皇后」及《三十而已》「王漫妮」兩角色紅遍亞洲。江疏影近日以發出一組緊身黑皮衣寫真，更尺度大開秀出胸前深V風光，讓眾人看了全被電暈。

江疏影工作室近日曝光一組黑白光影寫真大片，在微博上PO出一系列惹火辣照，更寫下：「今天是皮衣小江總。」照片中，只見江疏影綁起大氣的高馬尾，身穿一套黑色皮質收腰西裝，緊身皮衣看起來性感又俐落，更不吝分享好身材，大開深V微露酥胸，最後戴上誇張大耳環點綴，展現強大女明星氣場。

江疏影綁起大氣的高馬尾，大開深V微露酥胸。（圖／摘自微博@江疏影）

今年34歲的江疏影除了高級臉及168cm修長身材圈粉，輕熟女魅力更勢不可擋，​她一改過去的優雅形象，這次化上頂著濃妝、大紅唇變身女特務，酷帥造型一曝光就廣受好評，宛如「黑寡婦」的好身材讓大票粉絲看了表示：「依舊愛江江」、「姐姐真的在外美麗俏佳人，私下就是個可愛小女孩」、「是仙女」。

江疏影身穿一套黑色皮質收腰西裝，緊身皮衣看起來性感又俐落。（圖／摘自微博@昕薇）

江疏影近日也穿上一套鵝黃色格紋裙，發出一系列泳池寫真，她穿上V領設計的洋裝，俏皮地坐在紅鶴游泳圈上，大秀視覺一米八的腿長，時髦度破表，引發眾人敲碗「放黑色泳裝正面照好不」、「我要泳衣正面」、「是夏日里的仙子了！」。