36歲台灣女星成語蕎（Jenny）以高顏值臉蛋及32D火辣身材走紅，天使臉孔更曾撞臉侯佩岑而有「小侯佩岑」之稱，是深受大票男性粉絲喜愛的甜心女神。成語蕎近日在IG曬出驚為天人的美照，大秀白皙酥胸及美腿。

照片中，成語蕎穿上衣見方領低胸格紋上衣，以蓬鬆的寬袖展現少女感，搭配上激短下身，讓坐在按摩椅上拍照的她顯得腿更長，一坐下就露出整雙白皙大美腿，性感的曲線嶄露無遺，只見她一邊按摩一邊美白牙齒，她也表示：「笑容就是最美的化妝品。」令粉絲們看了紛紛大讚：「美慘」、「語蕎你穿這樣很適合你很好看」、「仙女之光來了」、「蕎蕎公主真是美」等。

除了巧妙運用穿搭秀出好身材，成語蕎過去曾在節目上大方分享展現女人味的方式，她建議第一次約會服裝不宜低胸，但推薦穿可以展露曲線的貼身服飾與高跟鞋營造可愛性感風，在香氣方面，則可以不經意展現小心機撩頭髮，讓香水味若隱若現，就能大大提升異性緣。

成語蕎在於13歲時全家移民澳洲，曾擔任過當地中文電台VJ，更參與過大學校園美女選拔，以宅男女神形象在演藝圈耕耘多年，作品跨足歌唱、主持、戲劇、電影圈，去年更嘗試參與編劇創作，與曾合作電影《玩命貼圖》的導演鍾維恆及夏宇童、李若辳4人共同參加「第二屆疑案辦劇本馬拉松大賽」，並奪下「潛力劇本獎」。