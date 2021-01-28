「遇·場」創意空間品牌（簡稱遇·場）第一個空間座落於松山文創園區，並重新開啟前身為擁有超過80年歷史的日式男澡堂，希望以未來生活型態想像為基底，導入一系列品牌跨界合作。

第一波展覽邀請到金曲獎視覺統籌顏伯駿首次擔任策展人，以《那些，我們所探究的真實》為題，透過9位不同領域的台灣創作者作品，引導觀眾與作品展開對話與交流，一同探索並感受真實於不同階段表現的狀態及歷程。

第一波展覽邀請到金曲獎視覺統籌顏伯駿首次擔任策展人。（圖／品牌提供）

品牌第一個計畫在超過80年歷史的浴場古蹟中，打造一個與美好相遇的幸福場域。整體設計理念使空間載體自身對未來與現在的呈現與假想，從對未來的想像藉由虛實的空間效應還原歷史原貌及狀態。以巴洛克元素採用框體架構與輕透包覆材質製造穿透感，使人感受猶如在虛與實之間遊走於歷史脈路及對未來空間的想像之中。

整體設計以巴洛克元素採用框體架構與輕透包覆材質製造穿透感，使人感受猶如在虛與實之間遊走於歷史脈路及對未來空間的想像之中。（圖／品牌提供）

而綜觀歷史，浴場作為淨化心靈及身軀的場所，在不同文化背景中，提供了多元的社交功能。「遇 · 場」以松菸2021重新開啟的男澡堂為基地，以混種多元的展覽形式為場域導入思辨，希冀重新探索社交的可能性。在一間澡堂、一座庭園、一方天臺的空間場域中，期望與時尚、設計、藝術、生活各領域的優質品牌進行展覽、講座、聯名選品等內容的合作，創造出生活美學展售合一的無限可能。