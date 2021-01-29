農曆新年即將到來，adidas、adidas Originals打造牛年新春系列，集結張鈞甯、劉亦菲等，一同穿上新春系列服飾鞋款，號召眾人「新年新願，想要就做」，以實際行動，實踐各式新年祝福，讓新年新願不再是想像。

adidas、adidas Originals新春全系列完美翻玩「年味」，以潮流風格為基底，搭配牛、貔貅、鯉魚、孔雀、麒麟等新春吉祥意象，推出Sports Performance系列跑鞋、籃球鞋、運動服飾、兒童系列及adidas Originals系列鞋款與風格服飾。由傳統東方藝術元素點綴充滿新春喜慶氛圍的紅黑金配色，打造風格別具的新春街頭潮流。

運動女神張鈞甯動感演繹由美麗孔雀，及代表祝福的如意融入系列設計的adidas新春系列，祝賀大家新年願望一一實現。新春紅色鋪棉連帽外套內襯傳統吉祥圖騰，以Oversized剪裁加強整體輪廓，內搭白色長袖上衣，胸前紅色LOGO、半透明新年圖騰呈現設計巧思，下搭黑色縮口運動長褲，與X9000 L4 新春系列跑鞋，延續整體穿搭配色，利用雪白鞋身點出紫紅色新年圖騰，展現運動時尚。

運動女神張鈞甯動感演繹由美麗孔雀，及代表祝福的如意融入系列設計的adidas新春系列。（圖／品牌提供）

張鈞甯穿搭的白色長袖上衣。（圖／品牌提供）

2021喜迎牛年，劉亦菲也換上一系列氣勢感新春造型，預祝勢如破竹、牛氣逼人。第一套正紅長版連帽外套，防風防潑水材質、兩側手臂與內層細節皆點綴孔雀如意圖樣，帶出系列重點，搭配長袖帽Tee及卡其色工裝褲，腳踩雪白色新春系列X9000 L4，完美襯托劉亦菲的瀟灑英氣；第二套卡其色鋪棉外套，腰間拉繩設計凸顯腰間曲線，更可輕鬆變化不同風格，搭配紅色LOGO長袖上衣及黑色縮口長褲，透過色彩疊加讓整體造型更顯層次感；最後一套紫色運動外套搭配紅色短袖新春LOGO T-shit，整體穿搭俐落率性，不僅期望新年吉祥如意，更鼓勵女性不斷挑戰自我，嶄露力量無所畏懼。

劉亦菲詮釋的adidas新春系列卡其色鋪棉外套，腰間拉繩設計凸顯腰間曲線。（圖／品牌提供）

劉亦菲身著紅色短袖新春LOGO上衣，整體穿搭俐落率性。（圖／品牌提供）

adidas Basketball新春系列以代表歡樂、好運的貔貅為設計靈感，將錢幣圖騰融入經典球星簽名籃球鞋Harden Vol.5、D Rose 11、D.O.N. Issue #2與系列服飾中，期待能在新的年度發光發熱、大展宏圖。甫加盟布魯克林籃網隊的明星後衛James Harden全新第五代簽名鞋款新春款式搶先重磅登台，異材質拚接鞋面點綴新年專屬圖案，呼應Harden場下的時尚風格；搭載LIGHTSTRIKE與BOOST雙中底科技，鞋底採用精密計算紋路設計的橡膠大底，在嶄新的一年，也能繼續橫掃球場！

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★公佈時間 ｜ 2021/2/4

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