馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan),經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人滿分的「18禁土味情話」,讓不少男粉絲為她為之瘋狂,在網路上狂吸251萬人追蹤。顏妃日前更新近況,接續曬出多張「福利照」,令網友看得血脈噴張。

顏妃日前曾在個人IG上曬出一張透視裝穿搭吸引目光,照片中她穿著一件星星圖案的造型睡衣裡面完全沒穿,薄紗透視的設計使顏妃傲人的上圍曲線及火辣身材若隱若現,她還不忘以緞帶勾勒腰線,搭配精緻的妝容與波浪長髮,令網友忍不住留言「可以把頭髮往後撥嗎?」、「超性感的」、「妳怎麼一直都這麼美」引發話題。

顏妃近日又在IG上PO出圖文不符的貼文,詢問網友「They say nothing lasts forever ❤️ Will you be my nothing?」並附上比基尼辣照,但尺寸疑似太小件,使她側身時比基尼遮不住豐滿雙峰,火辣翹臀及側胸S曲線一覽無遺,同樣令網友大噴鼻血,吸引超過5.6萬人按讚。

顏妃擁有超高顏值與火辣的魔鬼身材,加上自然豪放的個性,讓她在網路上人氣迅速竄升,即使大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊,依然不影響她的高人氣,甚至推出百頁全裸寫真集及各種情趣用品,成為許多男士們心中的性感女神,也成為攝影師們爭相合作的模特兒之一。