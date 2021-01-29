馬來西亞的超人氣網紅顏妃(Gatita Yan)，經常在IG上曬出凹凸有致的身材配上撩人滿分的「18禁土味情話」，讓不少男粉絲為她為之瘋狂，在網路上狂吸251萬人追蹤。顏妃日前更新近況，接續曬出多張「福利照」，令網友看得血脈噴張。

顏妃日前曾在個人IG上曬出一張透視裝穿搭吸引目光，照片中她穿著一件星星圖案的造型睡衣裡面完全沒穿，薄紗透視的設計使顏妃傲人的上圍曲線及火辣身材若隱若現，她還不忘以緞帶勾勒腰線，搭配精緻的妝容與波浪長髮，令網友忍不住留言「可以把頭髮往後撥嗎？」、「超性感的」、「妳怎麼一直都這麼美」引發話題。

顏妃近日又在IG上PO出圖文不符的貼文，詢問網友「They say nothing lasts forever ❤️ Will you be my nothing?」並附上比基尼辣照，但尺寸疑似太小件，使她側身時比基尼遮不住豐滿雙峰，火辣翹臀及側胸S曲線一覽無遺，同樣令網友大噴鼻血，吸引超過5.6萬人按讚。

顏妃擁有超高顏值與火辣的魔鬼身材，加上自然豪放的個性，讓她在網路上人氣迅速竄升，即使大方承認自己為了愛美曾整型而遭到部分網友攻擊，依然不影響她的高人氣，甚至推出百頁全裸寫真集及各種情趣用品，成為許多男士們心中的性感女神，也成為攝影師們爭相合作的模特兒之一。