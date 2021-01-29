南韓28歲「性感小野馬」泫雅，因長期罹患憂鬱症及「迷走神經性昏厥症」，讓她原訂去年底發行的新專輯，延至本月28日才正式回歸舞台。而她先前受時尚雜誌邀請所拍攝的封面美照，也一併在網路上公開，火辣的好身材及康復後的狀態皆吸引網友熱烈討論。

泫雅新歌MV《I'm Not Cool》以輕快又迷幻的異國曲風，搭配各種前衛又性感的造型受到大批粉絲喜愛。影片中，除了先前泫雅已在個人IG上公開的洞洞連身針織衣與埃及豔后等浮誇造型外，黑色的深V吊帶皮革高衩連身衣與紫色、藍色馬甲蕾絲連身衣也同樣十分吸睛，不少網友看到後直呼「太性感了」。

另外，泫雅先前為時尚雜誌《W Korea》所拍攝的封面造型，在網路上也陸續公開，只見泫雅穿上各種造型服飾，其中一套黑色吊帶連身衣搭配粉色袖套的造型再次讓網友大噴鼻血，胸口鏤空至肚臍的設計，使豐滿半球一覽無遺，加上迷幻又暗黑的妝容，性感指數再度破表。

幕後獨家專訪中泫雅被問到「最喜歡的事情」時，毫不猶豫的回答「站在舞台上」，並透露「去年原本很用心的在準備專輯《GOOD GIRL》，但沒想到身體狀況出現問題不允許我再繼續活動，所以這段時間很努力運動並且很認真的吃營養食品，雖然現在也很認真的在管理中，但最讓我在意的還是”無法站在舞台上”這件事情，會讓我瘋掉」。粉絲們看到影片後也認為泫雅的照片雖一樣令人驚艷，但影片中卻看起來略顯憔悴，紛紛留言提醒她拼事業也要好好休息。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

泫雅為了感謝粉絲長期以來的支持，也特別準備了禮物送給苦守在電視台及廣播節目大樓下的粉絲，甚至督促她們天氣冷趕緊回去，超寵粉行為讓粉絲們相當感動在網路上掀起話題。