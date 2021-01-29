香港女星王卓淇（Erin Wong）以42吋大長腿和22吋螞蟻腰身材爆紅，是2014年「香港小姐選美比賽」亞軍，清純模樣頗受廣大男性粉絲喜愛。王卓淇身材姣好、個性大方，她近日特別發文表示「遲來的新年快樂淇寶寶們」，更附上美圖展現誠意。

王卓淇時不時就會發出性感照到IG跟粉絲們分享，照片中，她穿上一件粉紅色針織短裙，宛如小可愛的交叉設計搭配上惹火裙長，看起來格外誘人，下半身的黑色透膚絲襪更襯托出一雙白滑細嫩的長腿，勻稱好身材一覽無遺。

絲襪穿搭可說是王卓淇的最愛，先前她也穿出寬鬆版型的黑色豹紋帽T，坐在懶人椅上拍寫真，再度秀出逆天美腿，巧妙把當季最潮的元素穿上身，展現性感的一面，寵粉的她時不時就會在IG上發出辣照圈粉，養眼畫面引粉絲激動留言「寶寶，要記得保暖呀」、「超美一雙長腿」、「冬眠醒了」。

王卓淇在2017年因出演愛情喜劇《全職沒女》引發關注，她一次飾演「范泰晞」及「蔡小柔」2個角色，靠自然清新的形象受到注目，去年則在《那些我愛過的人》中飾演殘疾和癌症病人「龔芊芊」，深刻演技廣受好評。